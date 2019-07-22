ИА «Ореанда-Новости» Немецкие учёные открыли благоприятные свойства сауны для здоровья человека.

Медики провели эксперимент, в котором приняли участие 19 добровольцев. Добровольцы стали частыми гостями в сауне. В процессе эксперимента врачи наблюдали учащённый пульс и расширение сосудов испытуемых.

Как оказалось, практически то же самое происходит с организмом человека во время спортивных тренировок.

Учёные сделали вывод, что регулярное посещение сауны способно положительно влиять на сердечно-сосудистую систему.

Однако прежде чем отправиться в парилку, следует проконсультироваться с врачом. При проблемах с сердцем и после употребления спиртного сауна противопоказана.