ИА «Ореанда-Новости». Учёные пришли к выводу, что хатха-йога позитивно влияет на мозг человека, пишут «Известия».



Учёные провели 11 исследований. В некоторых из них принимали участие люди, которые ни разу не занимались йогой, в остальных – те, кто занимается ей регулярно.



Специалисты использовали такие методы визуализации мозга, как МРТ и однофонная эмисионная томография. Оказалось, что при занятиях йогой развиваются те же области мозга, что и при обычных физических упражнениях. Например, увеличивается гиппокамп — часть мозга, которая сокращается с возрастом и влияет на развитие деменции и болезни Альцгеймера, поскольку участвует в обработке памяти.



Выяснилось также, что у тех, кто регулярно занимается йогой, лучше развита префронтальная кора мозга. Она участвует в планировании и принятии решений.