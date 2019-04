ИА «Ореанда-Новости» Долгое время рак лёгких ассоциировался только с курильщиками, учёные объяснили, почему это заболевание возникает у некурящих людей и почему оно более опасно. Выводы учёных из Университетского колледжа Лондона опубликованы в издании Journal of the Royal Society of Medicine.

Отмечается, что рак лёгких на сегодняшний день стал самым труднодиагностируемым заболеванием именно у тех, кто никогда не курил, так как те, кто никогда не увлекался сигаретами, полагают, что не подвержены риску. По словам клинического директора Центра онкологических исследований Университетского колледжа Лондона профессор Мик Пик, некурящие люди слишком поздно обращаются к врачу, из-за чего их шансы на излечение значительно снижаются.

Основными причинами возникновения этого вида онкологии у некурящих людей является: пассивное курение, загрязнённая окружающая среда и воздействие канцерогенных веществ на производстве. В Великобритании ежегодно умирает около шести тысяч человек, которые не курили ни разу в жизни.