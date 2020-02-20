ИА «Ореанда-Новости». Учёные из США пришли к выводу, что лучшим способом поддержать эффективность мозга для людей старше 30 лет является разнообразная деятельность, пишут «Известия».



Учёные заявили, что мозг должен постоянно быть под нагрузкой, так как это наиболее эффективный способ остановить его старение.



Они провели исследование, в котором приняли участие 732 человека в возрасте от 34 до 84 лет. Второй опрос учёные провели через 10 лет после первого. Оказалось, что те, кто постоянно изучал что-то новое, демонстрировали лучшие когнитивные способности, чем испытуемые, рутинно проводившие время.