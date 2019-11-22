22.11.2019, 09:37
Учёные рассказали о том, что может спровоцировать преждевременное старение мозга
ИА «Ореанда-Новости» На портале MedicalXpress написано о том, что учёными, представляющими бостонскую Гарвардскую медицинскую школу, выяснена причина преждевременного старения мозга. По мнению специалистов, оно может быть вызвано метаболическим синдромом.
При метаболическом синдроме в организме присутствуют такие отклонения, как гипертония, ожирение. Наблюдается также в крови повышенный уровень холестерола и сахара.
Участниками исследования стали 2100 человек в возрасте от 37 до 57 лет. Участникам исследований было сделано МРТ-сканирование. Их также проверили на логическое мышление.
Выяснилось, что объём мозга у людей, у которых есть метаболический синдром, оказался меньше, чем у здоровых. Как говорят медики, у таких людей, обычно, повышен риск развития таких заболеваний, как диабет и деменция.
Для профилактики метаболического синдрома специалисты предлагают придерживаться диеты, которая включает в себя фрукты, цельнозерновые продукты, рыбу и овощи. Специлисты также заявили о том, что в данном случае полезно умеренно заниматься спортом.
При метаболическом синдроме в организме присутствуют такие отклонения, как гипертония, ожирение. Наблюдается также в крови повышенный уровень холестерола и сахара.
Участниками исследования стали 2100 человек в возрасте от 37 до 57 лет. Участникам исследований было сделано МРТ-сканирование. Их также проверили на логическое мышление.
Выяснилось, что объём мозга у людей, у которых есть метаболический синдром, оказался меньше, чем у здоровых. Как говорят медики, у таких людей, обычно, повышен риск развития таких заболеваний, как диабет и деменция.
Для профилактики метаболического синдрома специалисты предлагают придерживаться диеты, которая включает в себя фрукты, цельнозерновые продукты, рыбу и овощи. Специлисты также заявили о том, что в данном случае полезно умеренно заниматься спортом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии