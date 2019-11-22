При метаболическом синдроме в организме присутствуют такие отклонения, как гипертония, ожирение. Наблюдается также в крови повышенный уровень холестерола и сахара.Участниками исследования стали 2100 человек в возрасте от 37 до 57 лет. Участникам исследований было сделано МРТ-сканирование. Их также проверили на логическое мышление.Выяснилось, что объём мозга у людей, у которых есть метаболический синдром, оказался меньше, чем у здоровых. Как говорят медики, у таких людей, обычно, повышен риск развития таких заболеваний, как диабет и деменция.Для профилактики метаболического синдрома специалисты предлагают придерживаться диеты, которая включает в себя фрукты, цельнозерновые продукты, рыбу и овощи. Специлисты также заявили о том, что в данном случае полезно умеренно заниматься спортом.