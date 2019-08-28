28.08.2019, 17:36
Учёные рассказали об опасности печёных овощей
ИА «Ореанда-Новости». Исследователи заявили, что запечённые овощи опасны для здоровья, пишет издание «Актуальные новости».
Сообщается, что овощи, приготовленные таким способом, опасны для зубов, так как провоцируют возникновение кариеса. Учёные утверждают, что запекание таких овощей, как болгарский перец, лук, кабачок, зеленый перец, томаты и баклажаны приводит к кариесу.
Оказалось, что такой способ приготовления поднимает кислотность этих продуктов. Она становится такой же, как у газированных напитков. Отмечается также, что кариес часто бывает у тех, кто злоупотребляет свежевыжатыми соками.
Сообщается, что овощи, приготовленные таким способом, опасны для зубов, так как провоцируют возникновение кариеса. Учёные утверждают, что запекание таких овощей, как болгарский перец, лук, кабачок, зеленый перец, томаты и баклажаны приводит к кариесу.
Оказалось, что такой способ приготовления поднимает кислотность этих продуктов. Она становится такой же, как у газированных напитков. Отмечается также, что кариес часто бывает у тех, кто злоупотребляет свежевыжатыми соками.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии