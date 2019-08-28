Сообщается, что овощи, приготовленные таким способом, опасны для зубов, так как провоцируют возникновение кариеса. Учёные утверждают, что запекание таких овощей, как болгарский перец, лук, кабачок, зеленый перец, томаты и баклажаны приводит к кариесу.Оказалось, что такой способ приготовления поднимает кислотность этих продуктов. Она становится такой же, как у газированных напитков. Отмечается также, что кариес часто бывает у тех, кто злоупотребляет свежевыжатыми соками.