ИА «Ореанда-Новости» Группа учёных из Гонконгского университета пришла к выводу, что недостаток сна и ночное бодрствование ведет к повреждению структуры ДНК. Результаты исследований опубликованы в журнале Anaesthesia.

Исследователи установили, что работа в ночную смену усиливает окислительные повреждения ДНК, а это может привести к развитию серьёзных хронических заболеваний.Учёные провели опыты прямо на себе. Врачи, постоянно работающие в ночную мену, после завершения работы сдавали кровь на анализы. Результаты тестов показали, что уровень повреждений ДНК у тех, кто работал в ночное время, был значительно выше, чем у их коллег, которые выходили на работу только днём, а ночью отдыхали.

Учёные и раньше предупреждали об опасности ночного бодрствования.

Исследователи из испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований выяснили, что короткий или неглубокий сон может способствовать развитию атеросклероза.Кроме того, люди, которые спят мало или испытывают проблемы со сном, чувствуют себя одинокими и чаще остальных избегают общения с другими людьми. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета в Беркли.

А учёные из Европейского общества кардиологии порекомендовали самую здоровую норму сна для взрослого человека — от шести до восьми часов в сутки.

Однако спать больше восьми часов специалисты из Килского университета Великобритании не рекомендуют, так как длительный сон вдвое увеличивает риск смерти от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи провели 74 эксперимента, в которых приняли участие свыше 3 млн человек.

В результате исследований, учёные пришли к выводу, что десятичасовой сон повышает вероятность смерти на 30% по сравнению с семичасовым. Также риск умереть от инсульта возрастает на 56%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 49%. При этом длительный сон может навредить психике.