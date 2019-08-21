ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные выяснили, что курильщики со стажем от двадцати лет могут снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов, если откажутся от этой привычки, пишет РИА Новости.



Исследователи провели анализ данных Фремингемского исследования сердца, которое длится уже больше 60 лет. В опыте приняли участие более восьми тысяч человек, наблюдения за которыми велись в период с 1954 по 2014 годы.



Анализ информации показал, что в течение первых пяти лет после избавления от вредной привычки риск патологий сердца снижается на 39%. Однако сразу восстановиться не получится – курильщикам будет нужно около 25 лет после отказа, чтобы риски болезней сердца были сопоставимы с уровнем тех, кто никогда не курил.