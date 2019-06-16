ИА «Ореанда-Новости» Искусственный интеллект сможет расшифровывать плач младенца, чтобы определить, чего хочет малыш. Инновация разработана учёными из университета Северного Иллинойса в Де-Калбе.

Как пояснила доктор философии, кандидат наук в области электротехники Личуань Лю, в процессе создания технологии, специалисты опирались на теории множества педиатров, а также родителей детей. Согласно этим теориям, плач и крики младенца меняются в зависимости от того, чего в данный момент хочет ребёнок. Они провели аналогию с человеческой речью и разработали систему, которая способна распознавать «язык младенцев».