ИА «Ореанда-Новости». Специалисты считают, что сепсис приносит больше вреда, чем онкологические заболевания.

Учёные опубликовали Доклад о глобальном бремени болезней в медицинском журнале Lancet. Его авторами стали исследователи Питтсбургского и Вашингтонского университетов.

В докладе рассказывается об исследовании смертности людей от болезней. Жертвами сепсиса ежегодно становятся около 11 миллионов человек. Количество погибших от этого заболевания больше, чем от онкологии.

Сепсис особенно часто распространяется в странах с низким и средним уровень дохода. Больше всего страдают страны Африки. Это беспокоит ВОЗ, которая обратила внимание на существенные различия между регионами в общем количестве смертей от сепсиса.

Сепсис может поразить любого человека с инфекцией, однако в группу повышенного риска входят пожилые, беременные, лица с ВИЧ или СПИД, с раком и другие категории лиц с ослабленным иммунитетом.