ИА «Ореанда-Новости». Американские физики смогли сфотографировать атом с рекордным разрешением. Оно стало в два раза меньше, чем до этого.

Учёные-физики из Америки смогли сфотографировать атом с разрешением, с которым до этого ещё не удавалось заснять мельчайшую единицу. В последний раз рекорд составил 0,98 ангстрема. Сейчас же удалось сделать фотоснимок с разрешением 0,39 ангстрема.

Приближающие устройства на электронике уже пятьдесят лет могут фотографировать отдельные атомы, но делать это с таким разрешением ещё не удавалось.



Увидеть мельчайший элемент при помощи светового микроскопа также не получится, потому как диаметр светового луча больше размером, чем диаметр среднего атома. Поэтому даже мощнейший световой микроскоп в таком вопросе не поможет.

Вместо фокусирующих линз в современных микроскопах применяют магнитное поле. Но дело в том, что такое поле искажает изображение самого атома из-за колебаний. Чтобы скорректировать вид и убрать искажения, используется ещё один, дополнительный аппарат. Но это, по словам учёных, также не является хорошим вариантом, поскольку так сложность построения микроскопа увеличивается.

В связи с этим в 2017 году эксперты в области физики сделали своё предложение касательно аппарата, который следует использовать. По их мнению, это должно быть специальное устройство, которое способно заменить сложную систему деталей, которые фокусируют входящие электроны. Аппарат имеет квадратную матрицу с определённым количеством пикселей, которые, в свою очередь, имеют сильную чувствительность.

Благодаря углу отражения, который удаётся фиксировать каждому пикселю, физики, применяя специальную технику, могут построить координаты. Затем, сделав особую конструкцию, учёные смогли установить нужное расстояние, после чего и получили лучшее изображение.



Сол Грюнер, который является одним создателей эксперимента, сказал, что, по сути, они создали самую маленькую на планете линейку.



