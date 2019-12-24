24.12.2019, 21:52
Учёные смогли телепортировать фотон
ИА «Ореанда-Новости». Учёные смогли телепортировать фотон с одного чипа на другой, сообщает издание Nature Physics.
Статья была опубликована вчера, 23 декабря. Над процессом телепортации работали австрийские научные сотрудники из Лаборатории квантовых технологий им. Х. Уилса вместе с китайскими учёными из Университета науки и технологии в городе во главе с Даниэлем Ллевеллином. Научный работники создали систему, которая построена на принципе интегральной оптики. Подобная конструкция позволила провести точную телепортацию фотона.
Новое оборудование состоит из передатчика и приёмника. Из одного квантового чипа с помощью оптоволокна учёные смогли телепортировать фотон на второй чип, который находился на расстоянии менее 10 метров. Точность телепортации составила 0,91 балл.
Статья была опубликована вчера, 23 декабря. Над процессом телепортации работали австрийские научные сотрудники из Лаборатории квантовых технологий им. Х. Уилса вместе с китайскими учёными из Университета науки и технологии в городе во главе с Даниэлем Ллевеллином. Научный работники создали систему, которая построена на принципе интегральной оптики. Подобная конструкция позволила провести точную телепортацию фотона.
Новое оборудование состоит из передатчика и приёмника. Из одного квантового чипа с помощью оптоволокна учёные смогли телепортировать фотон на второй чип, который находился на расстоянии менее 10 метров. Точность телепортации составила 0,91 балл.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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