Статья была опубликована вчера, 23 декабря. Над процессом телепортации работали австрийские научные сотрудники из Лаборатории квантовых технологий им. Х. Уилса вместе с китайскими учёными из Университета науки и технологии в городе во главе с Даниэлем Ллевеллином.Подобная конструкция позволила провести точную телепортацию фотона.Новое оборудование состоит из передатчика и приёмника.