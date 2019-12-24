ИА «Ореанда-Новости». Учёные смогли телепортировать фотон с одного чипа на другой, сообщает издание Nature Physics.

Статья была опубликована вчера, 23 декабря. Над процессом телепортации работали австрийские научные сотрудники из Лаборатории квантовых технологий им. Х. Уилса вместе с китайскими учёными из Университета науки и технологии в городе во главе с Даниэлем Ллевеллином. Научный работники создали систему, которая построена на принципе интегральной оптики. Подобная конструкция позволила провести точную телепортацию фотона.

Новое оборудование состоит из передатчика и приёмника. Из одного квантового чипа с помощью оптоволокна учёные смогли телепортировать фотон на второй чип, который находился на расстоянии менее 10 метров. Точность телепортации составила 0,91 балл.