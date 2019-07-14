ИА «Ореанда-Новости». Шотландские учёные получили первое в мире изображение запутанных фотонов в момент неопределенности их физических состояний. Исследование опубликовано в Science Advances.

Квантовая запутанность — это явление, при котором наблюдается взаимозавивисимость двух или более частиц в квантовом состоянии. При этом связь этих объектов построена таким образом, что любое физическое воздействие одной частицы на другую, будет менять состояние обеих.

Альберт Эйнштейн называл процесс квантовой запутанности «жутким действием на расстоянии».

Для эксперимента учёные из Глазго изобрели установку, которая взорвала поток фотонов света и пропустила его через кристалл бета-бората бария, вызвав четыре фазовых перехода фотонов. Доктор Пол-Антуан Моро из школы физики и астрономии Университета Глазго является ведущим автором статьи. По его словам, изображение, которое удалось захватить, является элегантной демонстрацией фундаментального свойства природы, впервые увиденного в форме изображения.