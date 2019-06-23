ИА «Ореанда-Новости» В их числе такие опасные заболевания как малярия, японский энцефалит и различного вида лихорадки.

Комар, укусивший человека, способен передать любой вирус, который размножается в его клетках. На основании этого можно сделать вывод, что комар не является причиной распространения ВИЧ.

Что касается гепатита В и С, то эти болезни сродни жёлтой лихорадки, поэтому теоретически существует вероятность их размножения в клетках комара. Однако подобных случаев заражения в мире официально отмечено не было.