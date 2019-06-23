23.06.2019, 21:20
Учёные сообщили могут ли комары передать вич и гепатит
ИА «Ореанда-Новости» В их числе такие опасные заболевания как малярия, японский энцефалит и различного вида лихорадки.
Комар, укусивший человека, способен передать любой вирус, который размножается в его клетках. На основании этого можно сделать вывод, что комар не является причиной распространения ВИЧ.
Что касается гепатита В и С, то эти болезни сродни жёлтой лихорадки, поэтому теоретически существует вероятность их размножения в клетках комара. Однако подобных случаев заражения в мире официально отмечено не было.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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