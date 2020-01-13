13.01.2020, 23:49
Учёные создали аппарат, способный поддерживать жизнедеятельность органов около 7 дней
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Цюрихского университета в Швейцарии создали аппарат, способный поддерживать жизнедеятельность органов около 7 дней. Статья была опубликована в научном журнале Nature Biotechnology.
Автор статьи сказал, что новая медицинская установка способна поддерживать жизнедеятельность крупных человеческих органов в течение 1 недели. Разработка является прогрессивным открытием медицинских научных сотрудников, так как в настоящее время органы, которые используются в трансплантологии, необходимо использовать не позднее, чем через 18 часов. В современной медицине человеческие органы помещаются в специальные устройства, поддерживающие нулевую температуру. Новое устройство способно заморозить человеческие органы, не нарушив их клетки.
Если новая разработка пройдёт все лабораторные испытания, то через некоторое время её можно будет использовать в медицинских целях по всему миру.
Автор статьи сказал, что новая медицинская установка способна поддерживать жизнедеятельность крупных человеческих органов в течение 1 недели. Разработка является прогрессивным открытием медицинских научных сотрудников, так как в настоящее время органы, которые используются в трансплантологии, необходимо использовать не позднее, чем через 18 часов. В современной медицине человеческие органы помещаются в специальные устройства, поддерживающие нулевую температуру. Новое устройство способно заморозить человеческие органы, не нарушив их клетки.
Если новая разработка пройдёт все лабораторные испытания, то через некоторое время её можно будет использовать в медицинских целях по всему миру.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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