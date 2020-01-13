







Статья была опубликована в научном журнале Nature Biotechnology.Автор статьи сказал, что новая медицинская установка способна поддерживать жизнедеятельность крупных человеческих органов в течение 1 недели.. В современной медицине человеческие органы помещаются в специальные устройства, поддерживающие нулевую температуру. Новое устройство способно заморозить человеческие органы, не нарушив их клетки.Если новая разработка пройдёт все лабораторные испытания, то через некоторое время её можно будет использовать в медицинских целях по всему миру.