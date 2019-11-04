Такая разработка была создана научными сотрудниками из. Жилет разработан в 2 экземплярах. Один из которых одевается на человека, другой - на робота. Таким образом, интеллектуальная машина будет двигаться одновременно с человеком. Человек, в свою очередь,Прототипом робота стал HERMES. Оператору, который управляет робототехникой, не обязательно присутствовать рядом. Жилеты синхронизируются на расстоянии. Учёные уверены, что проведённые исследования помогут в будущем