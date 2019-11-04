04.11.2019, 19:00
Учёные создали жилет, помогающий контролировать роботов
ИА «Ореанда-Новости». Учёными был создан жилет, который помогает контролировать действия роботов.
Такая разработка была создана научными сотрудниками из MIT и Иллинойского университета. Жилет разработан в 2 экземплярах. Один из которых одевается на человека, другой - на робота. Таким образом, интеллектуальная машина будет двигаться одновременно с человеком. Человек, в свою очередь, сможет ощутить силу робототехники.
Прототипом робота стал HERMES. Оператору, который управляет робототехникой, не обязательно присутствовать рядом. Жилеты синхронизируются на расстоянии. Учёные уверены, что проведённые исследования помогут в будущем при ликвидации аварийных ситуаций и пожаров.
Такая разработка была создана научными сотрудниками из MIT и Иллинойского университета. Жилет разработан в 2 экземплярах. Один из которых одевается на человека, другой - на робота. Таким образом, интеллектуальная машина будет двигаться одновременно с человеком. Человек, в свою очередь, сможет ощутить силу робототехники.
Прототипом робота стал HERMES. Оператору, который управляет робототехникой, не обязательно присутствовать рядом. Жилеты синхронизируются на расстоянии. Учёные уверены, что проведённые исследования помогут в будущем при ликвидации аварийных ситуаций и пожаров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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