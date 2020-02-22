ИА «Ореанда-Новости». Учёные создали самый мощный из существующих антибиотик с помощью нейросети

Учёные заявили, что впервые в истории создали новый тип антибиотика с помощью искусственного интеллекта.

Эксперты назвали это крупным прорывом в борьбе с растущей проблемой лекарственной устойчивости.

Алгоритм был использован для анализа более ста миллионов химических соединений в течение нескольких дней. Недавно обнаруженное соединение способно убить 35 видов потенциально смертоносных бактерий, заявили исследователи.

Отметим, что количество устойчивых к антибиотикам инфекций выросло в последние годы на 9%. Это происходит из-за несистематичского приёма лекарственных препоратов. Многие занимаются самолечением, покупая и пропивая курс антибиотиков без консультации у врача. В итоге курс прекращается после первых улучшений, что приводит к повышению у вирусов и бактерий приспособленности к антибиотикам.

Открытие было сделано с использованием алгоритма, вдохновленного архитектурой человеческого мозга. Учёные научили его анализировать структуру 2500 лекарств и других соединений, чтобы найти те, которые обладают наиболее сильными антибактериальными свойствами. Таким образом, была получена формула самого мощного антибиотика из существующих.

В планах учёных начать проверку действия лекарства на животных и людях в ближайшее время.