ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего вместе с коллегами из Харбинского политехнического университета в Китае создали мягкие контактные линзы с функцией масштабирования, которые работают от электрических импульсов, генерируемых движениями глаз. Статья изобретателей была опубликована в онлайн-библиотеке Wiley.

Исследователи измерили электрический импульс и нашли способ использовать его для изменения фокусного расстояния объектива. В исследовании утверждается, что из-за мягких материалов, используемых в объективе, относительное изменение фокусного расстояния может достигать 32 процентов. Фокусное расстояние изменяется при деформации объектива. В эксперименте команда использовала диэлектрический эластомер для достижения необходимой деформации.

Линзы автономного реагируют на естественные электрические сигналы от глазного яблока и устанавливают необходимые настройки. Более того, правильный выбор параметров выполняется, даже если глаза закрыты. Изобретение основано на процессе эога, исследовании внешнего слоя сетчатки и мышц глаза.