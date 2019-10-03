ИА «Ореанда-Новости». Японские учёные смогли создать кровь, которая подойдёт любому человеку, результаты работы представлены в журнале Transfusion.



Учёные провели опыт на 10 кроликах с тяжёлой кровопотерей. Созданная кровь помогла спасти 6 из них. Побочных эффектов от её использования не наблюдается.



Исследователи отмечают, что при экстренном переливании огромной проблемой является определение группы крови, а это достаточно долго. Искусственная кровь поможет решить эту проблему.