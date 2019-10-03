03.10.2019, 18:08
Учёные создали универсальную искусственную кровь для переливания
ИА «Ореанда-Новости». Японские учёные смогли создать кровь, которая подойдёт любому человеку, результаты работы представлены в журнале Transfusion.
Учёные провели опыт на 10 кроликах с тяжёлой кровопотерей. Созданная кровь помогла спасти 6 из них. Побочных эффектов от её использования не наблюдается.
Исследователи отмечают, что при экстренном переливании огромной проблемой является определение группы крови, а это достаточно долго. Искусственная кровь поможет решить эту проблему.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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