ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные открыли ещё одно полезное свойство кофе.

Учёные Медицинского колледжа Бэйлора провели очередной эксперимент, чтобы выявить влияние кофе на здоровье кишечника. Выводы, к которым пришли специалисты, оказались неожиданными. С результатами их работы можно ознакомиться на сайте Американской коллегии гастроэнтерологов.

В рамках исследования было изучено около сотни образцов биопсий слизистой оболочки толстой кишки. Для того чтобы добыть образцы специалистам понадобилось свыше 30 человек. После сбора данных учёные сравнили количество и частоту появлений различных бактерий в организме у тех, кто пьёт кофе и у тех, кто воздерживается от его потребления.

Оказалось, что у участников исследования с более высоким уровнем кофеина имеется больше противовоспалительных бактерий. Они борются с болезнетворными «плохими» бактериями, которые вызывают массу болезней у людей.

Такие выводы говорят о том, что количество кофеина влияет на риски диабета, заболеваний печени и сердца.