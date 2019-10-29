Учёные: употребление кофе может снизить риск диабета и болезней печени
ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные открыли ещё одно полезное свойство кофе.
Учёные Медицинского колледжа Бэйлора провели очередной эксперимент, чтобы выявить влияние кофе на здоровье кишечника. Выводы, к которым пришли специалисты, оказались неожиданными. С результатами их работы можно ознакомиться на сайте Американской коллегии гастроэнтерологов.
В рамках исследования было изучено около сотни образцов биопсий слизистой оболочки толстой кишки. Для того чтобы добыть образцы специалистам понадобилось свыше 30 человек. После сбора данных учёные сравнили количество и частоту появлений различных бактерий в организме у тех, кто пьёт кофе и у тех, кто воздерживается от его потребления.
Оказалось, что у участников исследования с более высоким уровнем кофеина имеется больше противовоспалительных бактерий. Они борются с болезнетворными «плохими» бактериями, которые вызывают массу болезней у людей.
Такие выводы говорят о том, что количество кофеина влияет на риски диабета, заболеваний печени и сердца.
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