ИА «Ореанда-Новости» При сильном шуме у пожилых и слабослышащих людей, как взрослых, так и детей возникают проблемы с распознаванием речи. С улучшением уровня музыкального слуха способность распознавать речь при постороннем шуме улучшается. Это связано с тем, что в головном мозге налаживаются функциональные связи, которые отвечают за работу выборочного внимания во время восприятия звуковой информации.

В Хельсинки 21 ребёнок с проблемами слуха в возрасте от 4 до 13 лет приняли участие в исследованиях. В начале эксперимента всем участникам были предоставлены слуховые аппараты на одно ухо. Затем детей разделили на две группы: кто поёт на любительском уровне, кто не поёт вовсе; и рассадили в разные комнаты. На первом этапе эксперимента детям показывали изображения и произносили слова. В задачу ребят входило правильно указать на изображение, которое соответствует услышанному слову. На втором этапе эксперимента детям включали музыкальные фрагменты, сыгранные на разных инструментах.

В результате исследований выяснилось, что дети, которые поют, лучше разбирали звуки. Вследствие этого, учёные советуют заниматься музыкой и пением со слабослышащими детьми, несмотря на все сложности. Учёные собираются продолжать исследования в данном направлении, в силу того, что пока не установлены причинно-следственной связи.