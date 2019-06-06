Оказалось, что он упирается в скорость метаболизма, которая довольно жёстко ограничена биологическими возможностями организма. Учёные отмечают, что при сверхнагрузках человек может потратить в 10 раз больше энергии, чем потребляет, однако долго он в таком режиме продержаться не сможет.Исследователи проверили скорость метаболизма у спортсменов и выяснили, что она падает всё более значительно по мере длительности нагрузки. Учёные проанализировали данные за 250 дней, и оказалось, что человек может тратить не больше, чем в два с половиной раза больше энергии, чем нужно для базового уровня метаболизма (BMR). Таким образом, предел человеческой выносливости в долгосрочном периоде равен 2.5 BMR.