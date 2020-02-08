ИА «Ореанда-Новости» . В ходе исследования генетических материалов специалисты обнаружили, что животное панголин может являться промежуточным хозяином смертельной формы пневмонии, охватившей Китай. Об этом сообщает Today News Ufa.

В результате анализа учёные установили, что геном коронавируса, который нашли у панголинов, на 99% идентичен геномной последовательности вируса в человека. Специалисты также отметили, что панголины могут оказаться не единственными промежуточным носителями данной болезни, но не рассказали, может ли человек заразиться вирусом от панголина.

Результаты исследования позволят экспертам быстрее выявлять и изучать других потенциальных переносчиков коронавирус, чтобы взять распространение болезни под контроль.