Исследователи из США, Австралии и Великобритании выяснили, что, если человек более чувствителен к горькому вкусу кофеина, тем больше кофе он пьёт. А эта чувствительность зависит от генетических особенностей. Учёные провели эксперимент, в котором приняли участие свыше 438 тысяч человек, живущих в Великобритании. Исследователи воспользовались информацией, которая хранится в базе UK Biobank. Эксперты изучили сотни опросов людей, в которых было отмечено, сколько кофе и чая они пьют каждый день. Учитывалась также информация и об алкоголе, так как у него тоже горький вкус.Отмечается, чтоСпециалисты нашли три генетических варианта, которые связаны с восприятием кофеина, хинина, который есть в тонизирующих напитка, и пропилтиоурацила, содержащегося, например, в брюссельской капусте. Оказалось, что. Для учёных это оказалось неожиданность. Ведь принято считать, что люди избегают горького вкуса, потому что он потенциально говорит о том, что продукт непригоден в употребление или опасен.На основании этого опыта. Однако пока неясно, связаны ли с генетикой возрастные изменения вкусовых пристрастий. Учёным пока только предстоит это выяснить.