16.11.2018, 20:32
Учёные: выбор между кофе и чаем определён генами
ИА «Ореанда-Новости». Международная команда учёных решили узнать, почему некоторые люди с удовольствием пьют чёрный кофе без разных смягчающих вкус добавок, а некоторые выбирают чай. Оказалось, что этот выбор связан с генетикой человека.
Исследователи из США, Австралии и Великобритании выяснили, что, если человек более чувствителен к горькому вкусу кофеина, тем больше кофе он пьёт. А эта чувствительность зависит от генетических особенностей. Учёные провели эксперимент, в котором приняли участие свыше 438 тысяч человек, живущих в Великобритании. Исследователи воспользовались информацией, которая хранится в базе UK Biobank. Эксперты изучили сотни опросов людей, в которых было отмечено, сколько кофе и чая они пьют каждый день. Учитывалась также информация и об алкоголе, так как у него тоже горький вкус.
Отмечается, что учёные использовали метод менделевской рандомизации. Его обычно применяют эпидемиологи, чтобы выявить причинно-следственные связи между вариантами генов, их функций и развитием заболеваний.
Специалисты нашли три генетических варианта, которые связаны с восприятием кофеина, хинина, который есть в тонизирующих напитка, и пропилтиоурацила, содержащегося, например, в брюссельской капусте. Оказалось, что те, у кото есть такие гены, пьют в основном кофе и редко – чай. Кроме того, каждая дополнительная копия гена, повышающего чувствительность вкусовых рецепторов к кофеину, на 20% увеличивает вероятность того, что человек будет употреблять больше кофе. Для учёных это оказалось неожиданность. Ведь принято считать, что люди избегают горького вкуса, потому что он потенциально говорит о том, что продукт непригоден в употребление или опасен.
На основании этого опыта исследователи попытаются понять, влияет ли особые варианты генетических связок на зависимость от того или иного напитка. Однако пока неясно, связаны ли с генетикой возрастные изменения вкусовых пристрастий. Учёным пока только предстоит это выяснить.
Исследователи из США, Австралии и Великобритании выяснили, что, если человек более чувствителен к горькому вкусу кофеина, тем больше кофе он пьёт. А эта чувствительность зависит от генетических особенностей. Учёные провели эксперимент, в котором приняли участие свыше 438 тысяч человек, живущих в Великобритании. Исследователи воспользовались информацией, которая хранится в базе UK Biobank. Эксперты изучили сотни опросов людей, в которых было отмечено, сколько кофе и чая они пьют каждый день. Учитывалась также информация и об алкоголе, так как у него тоже горький вкус.
Отмечается, что учёные использовали метод менделевской рандомизации. Его обычно применяют эпидемиологи, чтобы выявить причинно-следственные связи между вариантами генов, их функций и развитием заболеваний.
Специалисты нашли три генетических варианта, которые связаны с восприятием кофеина, хинина, который есть в тонизирующих напитка, и пропилтиоурацила, содержащегося, например, в брюссельской капусте. Оказалось, что те, у кото есть такие гены, пьют в основном кофе и редко – чай. Кроме того, каждая дополнительная копия гена, повышающего чувствительность вкусовых рецепторов к кофеину, на 20% увеличивает вероятность того, что человек будет употреблять больше кофе. Для учёных это оказалось неожиданность. Ведь принято считать, что люди избегают горького вкуса, потому что он потенциально говорит о том, что продукт непригоден в употребление или опасен.
На основании этого опыта исследователи попытаются понять, влияет ли особые варианты генетических связок на зависимость от того или иного напитка. Однако пока неясно, связаны ли с генетикой возрастные изменения вкусовых пристрастий. Учёным пока только предстоит это выяснить.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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