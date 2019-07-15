ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Калифорнийского университета выяснили, что результаты теста IQ у деревенских детей выше, чем у городских, пишет издание Daily Mail.



Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие свыше тысячи детей. Учёные отмечают, что причина может быть в плохой экологии. По мнению специалистов, основной вред городским детям наносят частицы под названием РМ10. Она попадают в организм матери и действуют на плод. Из-за этого плод может в недостаточном количестве получать питательные вещества и кислород.



Учёные посоветовали беременным есть продукты, в которых много фолиевой кислоты. Это вещество поможет в предотвращении внутриутробных деформаций позвоночника и прочих дефектов.