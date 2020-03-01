01.03.2020, 11:23
Учёные выяснили, что мозг человека и пчелы работает почти одинаково
ИА «Ореанда-Новости».Исследователи из Новой Зеландии сделали неожиданное открытие. Они заметили некоторые сходства в работе головного мозга человека и пчелы. Основной ритм (альфа-ритм) головного мозга насекомых является точной копией ритма, определающего работу головного мозга у человека.
Предполагается, что изучение работы пчелиного мозга поможет лучше понять, как проходят когнитивные процессы у человека. В первую очередь, речь идёт о внимании и памяти.
Отмечается, что открытие позволить значительно удешевить исследования в этой области. Так как дорогостоящие и сложные эксперименты на людях будут заменены экспериментами на пчёлах. Кроме того, учёные смогут собрать данные только об определённом сегменте в работе мозга, что раньше было недоступно.
В опытах участвовали обычные пчёлы. Их мозговую активность стимулировали разными запахами, считывая данные с помощью электродов.
Предполагается, что изучение работы пчелиного мозга поможет лучше понять, как проходят когнитивные процессы у человека. В первую очередь, речь идёт о внимании и памяти.
Отмечается, что открытие позволить значительно удешевить исследования в этой области. Так как дорогостоящие и сложные эксперименты на людях будут заменены экспериментами на пчёлах. Кроме того, учёные смогут собрать данные только об определённом сегменте в работе мозга, что раньше было недоступно.
В опытах участвовали обычные пчёлы. Их мозговую активность стимулировали разными запахами, считывая данные с помощью электродов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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