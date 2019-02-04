ИА «Ореанда-Новости» Биологи рассказали, что большие панды питались бамбуком не всегда, их предки были всеядными и могли есть мясо. Учёные изучили зубы древних панд и убедились в том, что эти медведи перешли на «бамбуковую диету» относительно недавно. Результаты исследований опубликованы в журнале Current Bioligy.

Специалисты выяснили, что панды употребляют в пищу бамбук всего 20 тысяч лет, что относительно недавно. Современные панды едят исключительно бамбук, их пищеварительная система и зубы приспособлены к перевариванию жёсткого волокнистого растения.

Ранее учёным не был в достаточной степени изучен рацион древних панд, предполагалось, что на протяжении последних двух миллионов лет они также питались только бамбуком.

Специалисты изучили останки панд, найденных в провинции Юньнань. Исследования показали, что предки современных бамбуковых медведей были всеядными: он могли есть как растения, так и мясо. Процесс перехода на «бамбуковую диету» происходил в несколько этапов, в начале панды перешли на растительную пищу, а затем, около 5 тысяч лет назад, панды начали употреблять в пищу бамбук. Почему животные перешли именно на это растение, учёным ещё предстоит выяснить.

Большие панды — единственные из медведей, кто употребляет в пищу исключительно растения и не ест других животных. Для поддержания жизнедеятельности они поедают огромное количество бамбука. Учёные до сих пор не знают, что заставило древних панд отказаться от мяса.

Кроме того, специалистам также не известно, кем был предок современных больших панд. Недавно в Венгрии были найдены останки панд, что рушит теорию учёных о том, что бамбуковые медведи проживали только на территории Китая. Теперь учёным также предстоит выяснить, как панды оказались в Европе.