Кроме того, общение с собаками, по мнению учёных, в принципе улучшает самочувствие людей, в том числе и снижает риск развития аллергии. Специалисты выяснили, что те, у кого есть собака, проводят на свежем воздухе в среднем около четырёх часов в неделю.Стоит отметить, что медики рекомендуют тратить на прогулки не меньше двух часов в неделю. Таким образом, если завести питомца, то люди будут вынужденно больше двигаться.