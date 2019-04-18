18.04.2019, 18:30
Учёные выяснили, что собаки продлевают жизнь своим хозяевам
ИА «Ореанда-Новости». Учёные пришли к выводу, что собаки продлевают жизнь свои хозяевам, так как заставляют их вести более активный образ жизни, пишут РИА Новости.
Кроме того, общение с собаками, по мнению учёных, в принципе улучшает самочувствие людей, в том числе и снижает риск развития аллергии. Специалисты выяснили, что те, у кого есть собака, проводят на свежем воздухе в среднем около четырёх часов в неделю.
Стоит отметить, что медики рекомендуют тратить на прогулки не меньше двух часов в неделю. Таким образом, если завести питомца, то люди будут вынужденно больше двигаться.
Кроме того, общение с собаками, по мнению учёных, в принципе улучшает самочувствие людей, в том числе и снижает риск развития аллергии. Специалисты выяснили, что те, у кого есть собака, проводят на свежем воздухе в среднем около четырёх часов в неделю.
Стоит отметить, что медики рекомендуют тратить на прогулки не меньше двух часов в неделю. Таким образом, если завести питомца, то люди будут вынужденно больше двигаться.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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