25.05.2019, 21:52
Учёные выяснили, чью кровь предпочитают комары
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты ответили на вопрос, кого комары выбирают, чтобы укусить. Оказалось, что они кусают не всех подряд.
Оказалось, что чаще всего комары кусают тех, кто любит сладкое. Кроме того, жертвами этих насекомых становятся также любители пива и больные диабетом.
Примечательно, что комары также полюбили и спортсменов, так как у них в организме есть молочная кислота. Выяснилось, что комары чаще кусают крупных людей, так как ищут жертву по концентрации углекислого газа вокруг неё.
Оказалось, что чаще всего комары кусают тех, кто любит сладкое. Кроме того, жертвами этих насекомых становятся также любители пива и больные диабетом.
Примечательно, что комары также полюбили и спортсменов, так как у них в организме есть молочная кислота. Выяснилось, что комары чаще кусают крупных людей, так как ищут жертву по концентрации углекислого газа вокруг неё.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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