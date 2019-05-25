Оказалось, что чаще всего комары кусают тех, кто любит сладкое. Кроме того, жертвами этих насекомых становятся также любители пива и больные диабетом.Примечательно, что комары также полюбили и спортсменов, так как у них в организме есть молочная кислота. Выяснилось, что комары чаще кусают крупных людей, так как ищут жертву по концентрации углекислого газа вокруг неё.