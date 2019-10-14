14.10.2019, 19:22
Учёные выяснили, как опасные стимулы влияют на людей
ИА «Ореанда-Новости». Британские учёные выявили взаимосвязь между реакцией людей и опасными факторами посредством тока.
В Университетском колледже в Лондоне учёные провели исследование на 65 людях. При проведения эксперимента исследовали показывали добровольцам две картинки на выбор, при условии, что есть возможность удара электрическим импульсом. Вероятность тока колебалась от 0% до 36%. По результатам исследования было выявлено, что люди более серьёзно относились к выбору картинок, так как была вероятность удара током. Данные результаты фиксировались не только по показателям головного мозга, но и по реакции глаз людей.
Учётые утвердили, что внимательность и реакция людей более высокая при опасных условиях, чем при возможности получения какой-то выгоды или подарка.
В Университетском колледже в Лондоне учёные провели исследование на 65 людях. При проведения эксперимента исследовали показывали добровольцам две картинки на выбор, при условии, что есть возможность удара электрическим импульсом. Вероятность тока колебалась от 0% до 36%. По результатам исследования было выявлено, что люди более серьёзно относились к выбору картинок, так как была вероятность удара током. Данные результаты фиксировались не только по показателям головного мозга, но и по реакции глаз людей.
Учётые утвердили, что внимательность и реакция людей более высокая при опасных условиях, чем при возможности получения какой-то выгоды или подарка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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