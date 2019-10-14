В Университетском колледже в Лондоне учёные провели. При проведения эксперимента исследовали показывали добровольцам, при условии, что есть возможность удара электрическим импульсом.. По результатам исследования было выявлено, что люди более серьёзно относились к выбору картинок, так как была вероятность удара током.Учётые утвердили, чтоили подарка.