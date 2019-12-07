ИА «Ореанда-Новости». Учёные рассказали о режиме питания, который поможет сбросить лишний вес.

Американские провели исследование, которое помогло выявить оптимальный режим питания. Благодаря нему испытуемым удалось сбросить вес, а также улучшить общее состояние организма. Результаты исследования учёных из Калифорнийского университета и института исследований Солка опубликованы на портале Cell Metabolism.

Врачи исследовали 19 человек, которые страдали нарушением обмена веществ. У них был метаболический синдром, который обычно появляется у людей, живущих нездоровым образом жизни и злоупотребляющих вредной пищей.

Эксперимент заключался в том, что участники исследования ели лишь десять часов в день. Остальные 14 часов они голодали.

Через 12 недель у испытуемых снизился уровень «плохого» холестерина. Спало беспокоящее повышенное артериальное давление, а также снизился вес.