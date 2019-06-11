Учёные отмечают, что чаще всего дефицит этого витамина возникает при неправильном питании. Кроме того, недостаток витамина С может возникнуть из-за курения или чрезмерной любви к алкоголю. Дефицит этого витамина может привести к появлению лишнего веса и плохому настроению.Отмечается, что много витамина С содержится в лимонах, апельсинах и киви. Кроме того, он также есть в шиповнике и красном перце.