Биолог Садаф Фаруки из Кембриджского университета рассказал, что его команде впервые удалось доказать, что худые люди могут оставаться такими в основном из-за того, что в их геноме меньше вредных мутаций, которые могут способствовать ожирению. «А не потому, что их сила воли крепче и они лучше следят за собой. Похоже, что мы не так сильно можем контролировать свой вес, как считалось ранее», — полагает учёный.. Столько же образцов ДНК было взято у полных людей. Кроме того, в эксперименте также участвовали порядка десяти тысяч человек с нормальным весом.Учёные сравнили их геномы, и оказалось, что, если гены действительно сильнее всего влияют на развитие ожирения, то тогда различия в наборах мелких мутаций в этих участках ДНК будут особенно сильно влиять на шансы заполучить лишний вес или остаться худым, пишут «РИА Новости».Таким образом, самые худые и полные люди будут обладать максимальным числом «полезных» и «вредных» вариаций в подобных генах, что позволит выделить их и доказать, что они существуют, просто сравнив большое число геномов.. Десять из них, как отмечает Фаруки, в прошлом связывались с развитием ожирения, а три других были открыты сейчас.. Исследователи будут и дальше наблюдать за участниками эксперимента, делая анализ ДНК. «Часть из нас остается стройными из-за отсутствия аппетита, тогда как другие люди кушают до отвала и не толстеют. Если мы сможем найти гены, которые отвечают за это, мы поймем, как можно помочь людям, лишённых подобных генетических преимуществ», — полагает биолог.

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