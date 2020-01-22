ИА «Ореанда-Новости». Учёные пришли к выводу, что соль в чрезмерных количествах вопреки популярному мифу не только не помогает похудеть, но и вредит организму, пишет «МК».



Так, по мнению некоторых натрий, представляющий собой один из двух компонентов соли, должен помогать избавляться от лишнего веса, так как он вызывает жажду, тем самым помогая человеку пить больше воды.



Учёные протестировали 400 человек. Результаты исследование показали, что повышенное содержание натрия в пище не позволяло похудеть эффективнее, чем аналогичная диета с умеренным количеством натрия. При этом большое количество соли негативно отразилось на артериальном давлении.