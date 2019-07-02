ИА «Ореанда-Новости» Как отмечается в одном из последних медицинских докладов, наслаждаясь ароматным напитком, важно учитывать свой возраст, вес и специфику здоровья. Исходя из этих фактов, можно рассчитать безопасную норму кофеина в день.

Специалисты заявляют, что без вреда для здоровья можно выпивать одну-две чашки кофе в день. Разумеется, речь идёт о натуральном молотом кофе, сваренном в турке или кофе-машине. Растворимый напиток врачи употреблять не рекомендуют.

Существуют люди с непереносимостью кофеина – в этом случае кофе из рациона исключается.

Специалисты также напоминают о последствиях чрезмерного употребления кофеина: увеличивается частота сердечных сокращений, нередко развиваются аритмия и стенокардия.