Эксперты отмечают, что именно летом люди чувствуют голод меньше всего. Так, в жаркое время года вес человека становится меньше из-за свойства терморегуляции тела. Зимой организму необходимо больше энергии для поддержания тепла.Из-за высокой температуры в теплую погоду употребляется меньше пищи, а рацион пополняется овощами и фруктами.