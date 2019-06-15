15.06.2019, 23:31
Учёные выяснили, в какое время года легче всего худеть
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Британии пришли к выводу, что лучшим временем для похудения является лето.
Эксперты отмечают, что именно летом люди чувствуют голод меньше всего. Так, в жаркое время года вес человека становится меньше из-за свойства терморегуляции тела. Зимой организму необходимо больше энергии для поддержания тепла.
Из-за высокой температуры в теплую погоду употребляется меньше пищи, а рацион пополняется овощами и фруктами.
Эксперты отмечают, что именно летом люди чувствуют голод меньше всего. Так, в жаркое время года вес человека становится меньше из-за свойства терморегуляции тела. Зимой организму необходимо больше энергии для поддержания тепла.
Из-за высокой температуры в теплую погоду употребляется меньше пищи, а рацион пополняется овощами и фруктами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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