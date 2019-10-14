14.10.2019, 19:02
Учёные выявили, что любое количество выкуренных сигарет вредит одинаково
ИА «Ореанда-Новости». Учёные университета «Колумбия» выявили, что вред от курения зависит только от продолжительности вредной привычки, а не от количества выкуренных сигарет.
В Колумбийском университете прошло добровольное исследование 25 тысяч лёгких людей. Каждый доброволец представлял данные о количестве сигарет, выкуренных им на протяжении дня и длительности курения. По данным исследования выявили, что те люди, которые курят редко, ухудшают функционал лёгких за год на 7,65 мл. Что составляет ухудшение функционала лёгких постоянного курильщика за 9 месяцев.
У тех людей, которые уже бросили вредную привычку, всё равно наблюдается ухудшение функционала. Вред от курения прекращается примерно за 30 лет после последней выкуренной сигареты.
В Колумбийском университете прошло добровольное исследование 25 тысяч лёгких людей. Каждый доброволец представлял данные о количестве сигарет, выкуренных им на протяжении дня и длительности курения. По данным исследования выявили, что те люди, которые курят редко, ухудшают функционал лёгких за год на 7,65 мл. Что составляет ухудшение функционала лёгких постоянного курильщика за 9 месяцев.
У тех людей, которые уже бросили вредную привычку, всё равно наблюдается ухудшение функционала. Вред от курения прекращается примерно за 30 лет после последней выкуренной сигареты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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