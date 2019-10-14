В Колумбийском университете прошло добровольноеКаждый доброволец представлял данные о количестве сигарет, выкуренных им на протяжении дня и длительности курения. По данным исследования выявили, чтоУ тех людей, которые уже бросили вредную привычку, всё равно наблюдается ухудшение функционала.