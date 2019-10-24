24.10.2019, 22:56
Учёные выявили новый способ лечения обморожений
ИА «Ореанда-Новости». Научными сотрудниками был выявлен новый способ лечения обморожений, сообщает издательство «Новости».
Томский государственный университет опубликовал на своём сайте исследовательский проект по модернизации проборов, которые излучают СВЧ-поля. При помощи нового прибора можно равномерно нагревать поверхность тела, что позволяет согреть поражённые холодом участки кожи, не приводя к ампутации.
Первоначальный прибор, который позволял лечить обморожение, был разработан радиофизиком ТГУ Григорием Дунаевским. Но прибор не позволял охватить всю обмороженную конечность из-за небольших размеров. Современный учёные взяли за основу его прибор и произвели модернизацию: увеличили размеры прибора и настроили регулируемую силу СВЧ-поля.
Томский государственный университет опубликовал на своём сайте исследовательский проект по модернизации проборов, которые излучают СВЧ-поля. При помощи нового прибора можно равномерно нагревать поверхность тела, что позволяет согреть поражённые холодом участки кожи, не приводя к ампутации.
Первоначальный прибор, который позволял лечить обморожение, был разработан радиофизиком ТГУ Григорием Дунаевским. Но прибор не позволял охватить всю обмороженную конечность из-за небольших размеров. Современный учёные взяли за основу его прибор и произвели модернизацию: увеличили размеры прибора и настроили регулируемую силу СВЧ-поля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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