Томский государственный университет опубликовал на своём сайте исследовательский проект по модернизации проборов, которые излучают СВЧ-поля.Но прибор не позволял охватить всю обмороженную конечность из-за небольших размеров. Современный учёные взяли за основу его прибор и произвели модернизацию: увеличили размеры прибора и настроили регулируемую силу СВЧ-поля.