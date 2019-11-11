11.11.2019, 22:32
Учёные выявили смертельную дозу водки
ИА «Ореанда-Новости». Российские учёные выявили дозу водки в организме человека, которая может привести к летальному исходу.
Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения проанализировали показатели состояния человека в зависимости от разного количества употреблённой водки. По словам заведующей отделения профилактики факторов риска НИИ Дарьи Халтуриной, 1 литр выпитой водки в течение пары часов может привести к летальному исходу. Если распитие крепкого алкогольного напитка будет происходить большее по продолжительности время, то может возникнуть экстремальная форма опьянения, которая очень опасна для здоровья человека.
Халтурина указала, что проблема высокого употребления алкоголя продолжает существовать в России и надо усилить ограничительную политику для снижения употребления. Стоит отметить, что по результатам проводимого анализа Организацией экономического развития и сотрудничества за последние 10 лет россияне стали меньше употреблять алкоголь на 7 литров на душу населения меньше.
Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения проанализировали показатели состояния человека в зависимости от разного количества употреблённой водки. По словам заведующей отделения профилактики факторов риска НИИ Дарьи Халтуриной, 1 литр выпитой водки в течение пары часов может привести к летальному исходу. Если распитие крепкого алкогольного напитка будет происходить большее по продолжительности время, то может возникнуть экстремальная форма опьянения, которая очень опасна для здоровья человека.
Халтурина указала, что проблема высокого употребления алкоголя продолжает существовать в России и надо усилить ограничительную политику для снижения употребления. Стоит отметить, что по результатам проводимого анализа Организацией экономического развития и сотрудничества за последние 10 лет россияне стали меньше употреблять алкоголь на 7 литров на душу населения меньше.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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