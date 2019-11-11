Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения проанализировали показатели состояния человека в зависимости от разного количества употреблённой водки. По словам заведующей отделения профилактики факторов риска НИИ Дарьи Халтуриной,в течение пары часов может привести к летальному исходу. Если распитие крепкого алкогольного напитка будет происходить большее по продолжительности время, то может возникнуть, которая очень опасна для здоровья человека.Халтурина указала, что проблема высокого употребления алкоголя продолжает существовать в России и надо. Стоит отметить, что по результатам проводимого анализа Организацией экономического развития и сотрудничества за последние 10 лет россияне стали меньше употреблять алкоголь на 7 литров на душу населения меньше.