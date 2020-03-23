Исследователи уверены, из-за них инфекция передаётся такими быстрыми темпами.В Китае, например, кнопки лифта начали нажимать при помощи зубочисток. Учёные уверены, что если использовать одноразовые салфетки, зубочистки и другие предметы при касании с фомитами, а также часто дезинфицировать руки, можно снизить риск заболевания.