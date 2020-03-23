23.03.2020, 23:00
Учёные запретили трогать предметы, способные передавать коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». Учёные призывают не прикасаться к фомитам, предметам, к которым прикасается большое количество людей. Исследователи уверены, из-за них инфекция передаётся такими быстрыми темпами.
К фомитам относятся: дверные ручки, лифты, краны в общественных местах, кнопки банкомата и другие предметы. В Китае, например, кнопки лифта начали нажимать при помощи зубочисток. Учёные уверены, что если использовать одноразовые салфетки, зубочистки и другие предметы при касании с фомитами, а также часто дезинфицировать руки, можно снизить риск заболевания.
К фомитам относятся: дверные ручки, лифты, краны в общественных местах, кнопки банкомата и другие предметы. В Китае, например, кнопки лифта начали нажимать при помощи зубочисток. Учёные уверены, что если использовать одноразовые салфетки, зубочистки и другие предметы при касании с фомитами, а также часто дезинфицировать руки, можно снизить риск заболевания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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