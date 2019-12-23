ИА «Ореанда-Новости». Доктор медицинских наук ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева рассказала, что чрезмерное употребление воды может стать причиной распада белка вымывания полезных веществ из организма, пишет RT.



Специалист отметила, что в среднем человеку нужно 2,5 литра воды в сутки. При этом 1 литр организм получает из пищевых продуктов и ещё 1–1,5 литра — в виде жидкости (чай, молоко, супы и другое).



Врач также отметила, что для утоления жажды важно не столько количество жидкости, но и её вкус. Так, сильнее утоляют жажду

кисловатые напитки.