ИА «Ореанда-Новости». Офтальмологи из Японии утверждают, что длительное использование смартфона может привести к косоглазию.



Учёные отмечают, что внутренне косоглазие было довольно редким заболеванием до тех, пока не появились смартфоны.



Но в последнее время пациентов с таким диагнозом становится всё больше и больше. Выводы учёных о том, что именно смартфоны провоцируют недуг, основаны на итогах работы, в рамках которой гражданам рекомендовали на время отказаться от использования гаждетов. Впоследствии такая практика давала положительный эффект.