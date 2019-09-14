Такое заявление сделали американские учёные.

Специалисты из Йельского исследовательского университета, расположенного на территории Соединённых Штатов Америки выяснили, каким образом костный мозг может повлиять на зачатие. В ходе исследования стало известно, что стволовые клетки способны покидать костный мозг и перемещаться по кровеносным сосудам в матку женщины. Здесь стволовые клетки могут преобразовать слизистую органа для того, чтобы наступила беременность. Этот процесс происходит уже после того, как женская яйцеклетка оплодотворена. В случае, если слизистая женского органа не способна трансформироваться, то это приводит в прерыванию беременности. Исследователи заявляют, что любые повреждения во внутренней поверхности полости матки (или эндометрии) и становятся наиболее частыми причинами того, что женщина не может выносить плод. Это приводит, в конечном результате, к выкидышу. Исследователи Йельского университета пришли к выводу, что понимание структуры костного мозга поможет стать решением в проблемах, связанных с зачатием.

Кроме того, эксперты отметили, что костный мозг можно будет использовать в качестве репродуктивного органа. Однако, для полного решения поставленной задачи необходимо провести ряд дополнительных исследований.

Стволовые клетки являются незрелыми или примитивными клетками. В костном мозге таких клеток существует два типа – миелоидные и лимфоидные. Стволовые клетки постоянно делятся и производят новые клетки. Примечательно, что некоторые новые клетки так и остаются стволовыми, а часть формирует полностью зрелые клетки крови.