ИА «Ореанда-Новости». Учёные полагают, что по состоянию ногтей можно определить проблемы со здоровьем у человека.



Так, отмечается, что здоровая ногтевая пластина имеет розовый оттенок и слегка блестит. Если ногти выпуклые, это говорит о проблемах с печенью или сердцем.



Лунула представляет собой светлое основание ногтя в форме полумесяца. Если её нет хотя бы на одном пальце, это говорит о низком содержании эритроцитов и упавшем гемоглобине.



Сообщается также, что, если верхняя часть ногтя более тёмная, чем нижняя, то вероятнее всего есть проблемы с почками. Если ногти коричневые, это говорит о сахарном диабете. Если же на ногтевой пластине появились белые пятна, значит есть нехватка

цинка, железа и кальция.