ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Университетского колледжа Лондона представили результаты исследования, которое посвящено взаимосвязи степени риска преждевременной смерти и культурного развития человека, пишет «МК».



В исследовании приняли участие около 7 тысяч англичан в возрасте старше 50 лет. Оказалось, что у тех, кто регулярно посещал культурные мероприятия, риск преждевременной смерти снизился на 31%. А у тех, кто был в театре, кино или на выставке хотя бы пару раз в год - на 14%.



Авторы опыта отмечают, что их исследование не доказывает прямо, что искусство влияет на продолжительность жизни. Но их работа подтверждает выводы, которые они получили ранее, а именно то, что интерес к культуре укрепляет психическое и физическое здоровье.