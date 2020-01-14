В испытаниях участвовало 20 пар родителей и детей, которые были подключены к приборам, отслеживающим активность мыслительного аппарата. Эксперимент проходил в два этапа.На первом этапе родители играли с детьми, общались или читали сказки. На втором этапе родители также читали сказки, но не смотрели на ребёнка.В противном случае синхронизация минимальна.