14.01.2020, 12:21
Учёные заявили о синхронизации активностей мозга родителя и младенца во время игры
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Соединённых Штатов Америки заявили о синхронизации активностей мозга родителя и младенца во время игры. Это касается совместных игр с детьми в возрасте от 9 месяцев до 15 месяцев.
В испытаниях участвовало 20 пар родителей и детей, которые были подключены к приборам, отслеживающим активность мыслительного аппарата. Эксперимент проходил в два этапа.
На первом этапе родители играли с детьми, общались или читали сказки. На втором этапе родители также читали сказки, но не смотрели на ребёнка.
Исследование показало, что при совместном проведение времени и прямом телесном или визуальном контакте с младенцами, мозг родителя синхронизировался с мозгом детей. В противном случае синхронизация минимальна.
В испытаниях участвовало 20 пар родителей и детей, которые были подключены к приборам, отслеживающим активность мыслительного аппарата. Эксперимент проходил в два этапа.
На первом этапе родители играли с детьми, общались или читали сказки. На втором этапе родители также читали сказки, но не смотрели на ребёнка.
Исследование показало, что при совместном проведение времени и прямом телесном или визуальном контакте с младенцами, мозг родителя синхронизировался с мозгом детей. В противном случае синхронизация минимальна.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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