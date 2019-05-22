Так, учёные выяснили, что объёмы метаболита в растущем организме зависят от экологического состояния окружающей среды. Оказалось, что количество метаболита растёт при воздействии выхлопных газов и других загрязнителей воздуха. А это, в свою очередь, провоцирует развитие болезни Альцгеймера и других заболеваний мозга.Кроме того, плохая экология может стать причиной развития у детей расстройства аутического спектра, гиперактивности и тревожности. В местах, где воздух сильно загрязнён, у детей наблюдаются лёгкие меньшего размера, чем у сверстников, которые живут в экологически благополучных регионах.