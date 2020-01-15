. Об открытии американских учёных заявлено изданием Science Alert.Для исследований учёных применялась сканирующая электронная микроскопия. Учёные изучали зерна карбида кремния, который был извлечен из Мурчисонского метеорита. В 1969 году это небесное тело было найдено на территории Австралии.Камень, который весит около 10 килограммов, взорвался в атмосфере и распался на множество фрагментов.Учёные выяснили, что около 5,5 миллиарда лет был сформирован этот карбид кремния, при этом Солнечная система появилась всего лишь около 4,6 миллиарда лет назад.