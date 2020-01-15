15.01.2020, 08:19
Ученые заявили об обнаружении самого древнего вещества на планете
ИА «Ореанда-Новости». Представителями американского Чикагского университета было найдено древнейшее на планете вещество. Это вещество старше Солнечной системы на несколько миллионов лет. Об открытии американских учёных заявлено изданием Science Alert.
Для исследований учёных применялась сканирующая электронная микроскопия. Учёные изучали зерна карбида кремния, который был извлечен из Мурчисонского метеорита. В 1969 году это небесное тело было найдено на территории Австралии.
Камень, который весит около 10 килограммов, взорвался в атмосфере и распался на множество фрагментов.
Учёные выяснили, что около 5,5 миллиарда лет был сформирован этот карбид кремния, при этом Солнечная система появилась всего лишь около 4,6 миллиарда лет назад.
Для исследований учёных применялась сканирующая электронная микроскопия. Учёные изучали зерна карбида кремния, который был извлечен из Мурчисонского метеорита. В 1969 году это небесное тело было найдено на территории Австралии.
Камень, который весит около 10 килограммов, взорвался в атмосфере и распался на множество фрагментов.
Учёные выяснили, что около 5,5 миллиарда лет был сформирован этот карбид кремния, при этом Солнечная система появилась всего лишь около 4,6 миллиарда лет назад.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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