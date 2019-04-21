ИА «Ореанда-Новости» Посещение контактных зоопарков может обернуться трагедией, так как от животных к людям могут передаться патогены, устойчивые к медикаментам. Такое заявление делают израильские учёные после проведения исследования в восьми зоопарках. Результаты их исследований опубликованы в Nation News.

Эксперты обнаружили, что как минимум 12% животных из контактных зоопарков обладают, по меньшей мере, одним штаммом, продуцирующий ESBL/AmpC. Учёные взяли на анализ частицы меха, перьев, кожи и экскрементов животных 42 видов, в них специалисты нашли устойчивые к лекарствам бактерии.

В числе инфекций, которые вызывают найденные бактерии перитонит, холангит, абсцессы брюшной полости, инфекции мочевыводящих путей, а также кишечные палочки. К человеку подобные бактерии также могут передаваться, поэтому к посещению контактных зоопарков необходимо относится с осторожностью.