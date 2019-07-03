ИА "Ореанда-Новости" Команда исследователей международного научного сообщества смогла ликвидировать следы ВИЧ в мышиных ДНК. Об этом стало известно из опубликованной статьи в научном журнале Nature Communications.

В эксперименте принимали участие представители нескольких научных дисциплин. Среди них вирусологи, иммунологи, молекулярные биологи, фармакологи и фармацевты. Все они представляли два крупных научных центра: Медицинская школа Льюиса Катца, расположенной при Университете Темпл, и Медицинский центр под эгидой Университета американского штата Небраска.

Для своего исследования учёные взяли группу мышей, клетки которых восприимчивы к вирусу иммунодефицита человека. Подопытные мыши были подвержены лечению, связанного с подавлением размножения заражённых клеток, длительного действия. В научных кругах этот метод называют Laser Art. После этого клетки ВИЧ, оставшиеся после Laser Art, были ликвидированы с использованием геномного редактора под названием CRISPR/Cas9. В результате проведённого эксперимента у всех мышей, их количество насчитывалось двадцатью тремя особями, ВИЧ в клетках обнаружить не удалось.

По информации, предоставленной сотрудником Университета Темпл Камелем Халили, полученные результаты свидетельствуют о том, что ВИЧ возможно победить, используя вначале метод Laser Art, а затем CRISPR/Cas9. То есть последовательное сдерживание и дальнейшая ликвидация заражённых клеток и последующая генная терапия может, в конечном итоге, привести к победе медицинских работников над вирусом иммунодефицита человека. Халили отметил, что после мышей аналогичные эксперименты начнутся над приматообразными существами. Однако, уже в текущем году международная группа учёных начнёт заниматься поисками добровольцев для применения этой технологии среди людей.